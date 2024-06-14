Захід поділиться з Україною доходами від російських активів. Як це працюватиме

13 червня під час саміту G7, який проходить в італійській Апулії, лідери демократичного світу дійшли історичної згоди надати Україні можливість використати заморожені російські активи.

"Не європейські платники податків мають платити за шкоду, яку завдала Росія, а сама Росія", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи рішення G7.

Наразі про конфіскацію активів агресора, загальний обсяг яких оцінюється у 280-300 млрд дол, поки що не йдеться. Рішення лідерів "сімки" передбачає використання на користь України майбутніх прибутків, які приноситимуть ці активи. Хоча ще декілька місяців тому навіть такий варіант виглядав нереальним.

Остаточний механізм, за допомогою якого кошти надаватимуться Україні, все ще обговорюються. Головне, що принципове політичне рішення про надання коштів вже ухвалене.

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Скільки грошей отримаємо

У своїх публічних заявах лідери країн G7 зазначають, що загальний обсяг наданих Україні коштів становитиме "близько 50 мільярдів доларів". Хоча остаточна сума наразі невідома.

Напередодні ухвалення рішення лідерами G7 співрозмовники ЕП у Міністерстві фінансів та Офісі президента озвучували іншу суму – 53 млрд дол. А посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що йдеться про цифру "до 50 мільярдів доларів".

Ймовірно, остаточна сума, на яку зможе претендувати Україна, погодять робочі групи країн "сімки", а залежатиме вона, зокрема, від механізму, завдяки якому ці кошти передаватимуть.

Звідки візьмуться гроші

Механізм, на який погодилися лідери G7, назвали Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (або коротко ERA). З його назви зрозуміло, що кошти надаватимуть у форму кредитів (loans). Проте на практиці Україна отримуватиме від партнерів безповоротне фінансування. Як саме це працюватиме?

Заморожені російські активи продовжують генерувати доходи, оскільки більшість з них існують у формі цінних паперів. Заморожені на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear лише протягом 2022-2023 року вони принесли близько 5 млрд євро. Росія не може отримати ці доходи, як і доступ до самих активів, тому вони накопичуються на рахунку депозитарію.

Раніше у ЄС лунали заяви про необхідність перераховувати ці доходи напряму Україні. Однак у річному вимірі сума цих надходжень – 2,5-3 млрд дол – була б майже невідчутною для українського бюджету, якому лише у 2024 році потрібно залучити 37 млрд дол зовнішнього фінансування.

Саме тому у США вирішили скористатися фінансовим інжинірингом та надати Україні доходи від російських активів наперед. Для цього планують створити спеціальний фонд під егідою однієї з міжнародних фінансових організацій (ймовірно, Світового банку). Далі країни "групи семи" та ЄС дадуть цьому фонду кредити. А погашатимуть їх за рахунок майбутніх надходжень від російських активів.

Наразі невідомо, хто саме та у яких пропорціях надаватиме кредити. Важливо, що такий механізм влаштовує більшість країн-союзниць України, адже дозволить розподілити можливі ризики недоотримання коштів від російських активів або потенційних судових позовів від агресора.

Створений фонд передаватиме гроші Україні на безповоротній основі. Відтак, 50 млрд дол від G7 не збільшать розмір державного боргу та видатків на його обслуговування у майбутньому.

На який термін надаються кошти

Термін кредитів, які надаватимуть під гарантію доходів від заморожених російських активів, наразі невідомий. Раніше співрозмовники ЕП у Міністерстві фінансів говорили, що йдеться про близько 40 років. Хоча чіткого строку може й взагалі не існувати.

"Фінансування Україні обсягом до 50 мільярдів доларів буде надано за рахунок майбутніх надходжень від знерухомлених російських активів. Тобто відрахування будуть здійснюватися до повного покриття наданої суми, або до конфіскації російських суверенних активів, або до взяття РФ зобов’язання про надання Україні компенсації за завдану шкоду", – зазначає Маркарова.

Загалом термін кредитів залежатиме від рівня відсоткових ставок в економіках країн-партнерів. Наразі вони перебувають на найвищому рівні за останні декілька десятиліть.

Очікується, що провідні центральні банки світу почнуть знижувати облікові ставки, що може призвести до зменшення фінансового потоку від заморожених російських активів. Зокрема, Європейський центробанк вже знизив свою ставку на 0,25 відсоткового пункта.

Коли Україна отримає гроші

Остаточний механізм та умови надання Україні коштів все ще узгоджується країнами G7. Очікується, що на це піде небагато часу.

"Раніше бракувало спільного політичного рішення "групи семи". Це питання обговорювалось і на рівні міністрів фінансів, і на рівні міністрів закордонних справ, і лідерами в Нормандії, і аж до засідання лідерів 13 червня не було фінальної згоди. Тепер, коли ця згода є, рішення буде фіналізоване досить швидко, аби кошти надійшли якомога швидше", – вважає Маркарова.

Після фіналізації механізму, Україна та кредитори підпишуть договори про залучення коштів. Ймовірно, окремі угоди підпишуть з адміністратором спеціального фонду – однією з міжнародних фінансових організацій.

У своїх публічних заявах лідери G7 заявляють, що гроші від ERA Україна зможе отримати вже у 2024 році. Однак, ймовірно, що вони надходитимуть не однією сумою, а траншами. Час та ритм їх надходження залежатиме від потреб країни та її здатності абсорбувати таке фінансування, повідомляє FT.

Якими будуть умови використання коштів

Мабуть, найважливіше питання полягає у тому, чи існуватимуть які-небудь умови щодо використання ERA. Адже досі західні партнери забороняли використовувати надану Україні фінансову допомогу (як кредити, так і гранти) на фінансування військової кампанії. Деякі партнери не дозволяли використовувати надане фінансування навіть на утримання рятувальників, повідомляли ЕП співрозмовники у Мінфіні.

Така ситуація сковує можливості держави здійснювати оборону від агресора, бо навіть в умовах достатнього та ритмічного надходження зовнішнього фінансування, уряд не може виділити на Сили оборони більше коштів, аніж збирає у формі податків.

Очікується, що обмежень на використання ERA в України не буде. Принаймні, щодо частини цього фінансування. За даними FT, кожен кредит, який виділятиме країна-партнер, матиме свою власну мету. Деякі надаватимуть на військові цілі, а деякі – не відбудову чи гуманітарні проєкти.

Наразі також невідомо, чи надаватимуть ці кошти безумовно або ж в обмін на проведення Україною реформ – так, як це роблять ЄС та МВФ. Разом з цим, наявність однієї з міжнародних фінансових організацій як посередника у наданні кредиту має підвищити підзвітність витрачання коштів.

Чи зможе Україна отримати всі заморожені російські активи

Попри надання кредиту під гарантії доходів з російських активів, Україна не відмовляється від планів конфіскувати самі ці активи.

"Головна мета – конфіскація всіх російських суверенних активів. США цю мету повністю поділяють, Конгрес надав такі повноваження президенту. Враховуючи, що не всі країни знайшли для себе рішення, США запропонували як зробити перший крок і, поки ми працюємо над повною конфіскацією, почати використовувати ці заморожені кошти на користь України", – каже Маркарова.

Щоправда, надання ERA може ускладнити подальшу конфіскацію всіх заморожених активів та їхню передачу Україні. Адже у такому разі на бюджети країн-партнерів може лягти зобов’язання погасати борги, які мали погашатися доходами від цих активів.

Чому рішення ухвалили саме зараз

З перших днів великої війни Україна була вкрай залежною від зовнішнього фінансування. Через падіння економіки та суттєвий ріст видатків на війну згенерованих всередині країни ресурсів фізично не вистачає для покриття усіх потреб.

Наразі в уряді та парламенті активно обговорюють додаткові шляхи наповнення бюджету для фінансування додаткових видатків на військову кампанію. Обсяг цих видатків до кінця поточного року становить близько 500 млрд грн. Серед обговорюваних варіантів – економічне бронювання та підвищення податків – кроки, які доволі неоднозначно та негативно сприймаються суспільством.

Ймовірно, ERA не вирішить усіх фінансових проблем поточного року – через час, який знадобиться на фіналізацію та остаточне погодження механізму. Проте цей інструмент точно стане рятівним колом України у 2025 році.

"Ця домовленість означає закриту потребу в фінансуванні нашого бюджетного дефіциту і на наступний 2025 рік (на 2024 рік вже закрита). А також це запас грошей на закупівлю зброї наступного року, якщо з допомогою від США будуть проблеми", – вважає директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Проте на остаточне ухвалення рішення щодо використання російських активів на користь України впливали не лише потреба країни, що воює, але й внутрішньополітичні проблеми у країнах-союзницях.

Так, США вже повністю занурені у передвиборчу кампанію, наслідки якої в Україні сповна відчули ще наприкінці 2023 року. Від результатів виборів багато у чому залежатиме зовнішня політика ключового союзника.

Внутрішньополітична турбулентність наздогнала і Європейський континент. Зокрема, парламентські вибори найближчим часом відбудуться у Великій Британії та Франції. В останній несподівану підтримку на виборах до Європарламенту здобули крайні праві сили, що симпатизують Кремлю.

Реалізація ERA дозволить Україні не хвилюватися щодо підтримки союзників – як фінансової, так і оборонної. Принаймні цього та наступного року.

Проте задля впевненості у більш довгостроковому майбутньому вже зараз потрібно продовжувати працювати над рішенням про повну конфіскацію російських активів.