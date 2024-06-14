Чи не розгубить "Енергоатом" гроші від підвищення тарифу на електроенергію?

Наприкінці травня уряд прийняв рішення підвищити вартість електроенергії для населення на 64%. Таким чином з червня українські домогосподарства платитимуть за один кВт-год 4,32 грн.

Та навіть попри це тариф для населення залишається пільговим, тобто різницю між ринковою ціною і фактично сплаченою громадянами дотують дві державні компанії – "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

За підрахунками керівника ГО "Асоціація енергоефективності та енергозбереження" Олександра Візіра підняття тарифу до 5 грн за кВт-год дало б можливість НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримати приблизно 87 млрд грн в пропорції 85% на 15% відповідно.

Чи здатні ці дві компанії – в першу чергу "Енергоатом" – ефективно розпоряджатися цими грошима?

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Згідно з публічними даними модуля аналітики "Прозорро", у 2023-2024 роках "Енергоатом" провів закупівлі товарів та послуг на суму 29 млрд грн. Більшу частину не конкурентно.

Найбільший лот компанії майже на 16,4 млрд грн – це обладнання для впровадження ядерної установки АР1000 в американської Westinghouse Electric. Ще на 2,5 млрд грн закуплені послуги по транспортуванню уранового концентрату у канадської Cameco Corporation.

Та суттєву частину бюджету компанія все ж повинна витрачати відкрито через "Прозорро". В основному йдеться про звичайні товари, послуги та роботи. За останні півтора року вона провела 335 конкурентні торги очікуваною вартістю 5,5 млрд грн.

Редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов вважає закупівлі атомників корупційними. Рік тому виявилося, що "Енергоатом" витратив мільйони на закупівлю мішків типу біг-беги в рази дорожче від інших замовників в "Прозорро". З того часу стало лише гірше.

При тому, що те ж "Укргідроенерго", із яким ми порівнюємо, важко назвати взірцем прозорості. В червні, до прикладу, ця компанія замовила облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС на суму 10,39 млрд грн. "Фактично в усіх великих підрядах кошториси "Укргідроенерго" приховані, що тільки додає підозр щодо розпилу", – пише Ніколов.

Попри це закупівлі "Енергоатому" мають гірші показники ніж в колег по ринку, і це відбувається не просто так. Бізнес менше довіряє цій компанії. Конкуренція на її відкритих торгах становить 1,6 учасника проти 1,9 в "Укренерго", а кількість дискваліфікацій в середньому в 17% тендерах проти 12%.

В "Укренерго" кількість лотів з одним учасником становить 36% від усіх. Для "Енергоатому" цей показник становить 48%.

Однією з причин цього є те, що "Енергоатом" в договорах прописує умови відстрочки платежу набагато більші, ніж зазвичай виставляють на "Прозорро" інші закупівельники. При середньому на майданчику показнику у 20 днів (в "Укренерго" – 15 днів), "Енергоатом" обіцяє постачальникам розрахуватися в середньому за 87 днів.

Строки оплати за поставлений товар – один із факторів, який може відлякувати потенційних постачальників, адже оплата, за умовами контрактів завжди прописана як "продовж" певного періоду, і залежить від доброї волі замовника.

В результаті у звичайного постачальника "Енергоатому" у 2024 році було в середньому лише 5 інших різних замовників в "Прозорро", тоді як в "Укренерго" чи "Укргідроенерго" – більше десяти.

Щоб зробити ці висновки ще більш переконливими, ми побудували статистичну модель, де аналізували товар, який купується, щомісяця, з року в рік. Як приклад – закупівля автомобільного палива, з одними тими самими умовами договору і конкуренцією, на ту саму суму і використовуючи ті самі процедури.

Виявилось, що розрив в закупівлях "Енергоатому" на 4,8% дорожче (від 6,9% до 2,7%), у порівнянні з тими самими закупівлями "Укренерго" чи "Укргідроенерго".

Якщо перекласти цю цифру на мову грошей, то "Енергоатом" додатково втрачає на процесі закупівель від 1 млрд грн до 1,5 млрд грн.