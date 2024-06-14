"Земельний банк": Уряд передав понад 100 тисяч гектарів землі ФДМУ

Кабмін передав 2764 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 104 тисяч гектарів у користування ДП "Фонд аграрних інвестицій".

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Зазначається, що ФДМУ завершив підготовку до запуску проєкту "Земельний банк". Після передачі у користування ДП "Фонд аграрних інвестицій" понад 104 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, наступний крок — корпоратизація Фонду та старт перших онлайн-аукціонів з оренди.

"Завдяки рішенню Уряду, ФДМУ готовий розпочати фінальну стадію — корпоратизацію та проведення перших земельних торгів", — зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль.

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Після перетворення ДП "Фонд аграрних інвестицій" у товариство з обмеженою відповідальністю зі 100% державною часткою, новостворена компанія зможе виконувати функції оператора земельних торгів.

"Земельний банк" має відкрити для аграріїв можливість орендувати держземлі через онлайн-аукціони на платформі Прозорро.Продажі. Самі аукціони стартують вже на початку липня 2024 року.

Переможці аукціонів матимуть можливість укласти договори оренди державних земель строком до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних. Стартова ціна лотів становитиме 12% від нормативної грошової оцінки землі.

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Додається, що ФДМУ розраховує, що відкриття ринку оренди держземель через "Земельний банк" вже на першому етапі принесе до бюджету додатково 1 млрд грн, а при залученні всіх земель ця сума може зрости до понад 8 млрд грн.

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Нагадаємо:

У Фонді державного майна України презентували "Земельний банк". Це новий проект Фонду, покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.





