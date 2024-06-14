Україна висувала власні умови щодо виділення 50 мільярдів доларів - Марченко

Марченко зазначив, що, своєю чергою, Україна також була залучена до розв'язання питання щодо правильного виділення 50 мільярдів доларів коштом російських активів. Київ мав такі ключові умови:

Україна повинна отримати кошти в цьому році;

кошти повинні носити безумовний характер;

кошти повинні бути спрямовані на будь-які цілі й видатки, яких потребує Україна.

"До нас дослухалися і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек - конфіскація активів, на якій ми також наполягали", - додав міністр.

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За словами Марченка, без рішення щодо виділення 50 млрд доларів, 2025 рік виглядав для України абсолютно незакритим не тільки в частині військових видатків, а й соціально-гуманітарних.

"В нас не було тих запевнень, які були потрібні. Зараз, ми ці запевнення, сподіваюся, отримали й технічні команди напрацюють ці рішення й далі в нас є перспектива сформувати бюджет на 2025 рік для того, щоб він передбачав всі необхідні нам видатки", - розповів Марченко.

Нагадаємо:

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Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що лідери G7 досягли згоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Ціни на українські єврооблігації, що обертаються на західних ринках, майже не відреагували на історичне рішення про використання на користь України 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

Економічна правда.