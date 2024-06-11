Новини 11 червня: відключення світла, рух "синьою" гілкою метро обіцяють запустити осінню

Про відключення електроенергії. 12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.

Про фонд підтримки України. Країни "Групи семи" створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.

Про відновлення "синьої" гілки метро. На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро на початку осені 2024 року.

Про заморожені російські активи. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

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Про інвестиції. Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років.

Про енергосистему. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.

Про фінансову допомогу. Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня.

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Про ОПК. Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

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