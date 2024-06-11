В Україні запрацював спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall

Укроборонпром

Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"У рамках партнерства АТ "Українська оборонна промисловість" і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків.

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"Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів", - додали у пресслужбі.

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Нагадаємо:

Франко-німецька збройова група KNDS офіційно оформляє цієї п'ятниці, 7 червня, створення дочірньої компанії в Україні.

Економічна правда.