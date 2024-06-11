Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

У середу, 12 червня, графіки відключень світла діятимуть з 15:00 до 23:00

Вівторок, 11 червня 2024, 18:07 - Віктор Волокіта
 

Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Причиною в Укренерго назвали зростання енергоспоживання через спеку. 

Нагадаємо:

Реклама:

Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. 

"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", — повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, школи та університети також не використовуватимуть кондиціонери та зовнішнє освітлення.

Реклама:

Економічна правда

Укренерго електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
"Укренерго" домовилось з німецьким банком про 15 млн євро на підстанції 11 червня 2024, 17:01
Німеччина надасть Україні 30 млн євро на реконструкцію електропідстанції  11 червня 2024, 11:28
У понеділок, 10 червня, графіки відключень світла діятимуть з 16:00 до 22:00 9 червня 2024, 18:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті