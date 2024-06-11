У середу, 12 червня, графіки відключень світла діятимуть з 15:00 до 23:00
Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Причиною в Укренерго назвали зростання енергоспоживання через спеку.
Нагадаємо:
Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади.
"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", — повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, школи та університети також не використовуватимуть кондиціонери та зовнішнє освітлення.
Економічна правда