G7 створить фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів

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Країни "Групи семи" створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.

Про це повідомляє видання Nikkei.

Фонд буде створений під егідою міжнародної організації, наприклад, Світового банку. США, Великобританія, Японія та інші країни будуть робити внески у вигляді кредитів. Прибуток від інвестування заморожених активів буде використовуватися для погашення цих кредитів.

Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші.

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Довідка. Загальна сума російських активів, заморожених Заходом, становить 300 мільярдів доларів. Дві третини заморожених активів знаходяться на території ЄС, причому більша їх частина належить бельгійському кліринговому центру Euroclear.

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Нагадаємо:

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші Центробанку РФ, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на свою користь. Йдеться про суму в 190 млрд євро.

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти Москви на невизначений термін.

Економічна правда.