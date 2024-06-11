Кращий за Google Translate: як DeepL підкорює світовий ринок ШІ-перекладів

Переклад – це мистецтво, таке ж давнє, як і сама цивілізація. Проте давнє коріння не є перешкодою для інновацій, а нейронні мережі та поява чат-ботів на основі штучного інтелекту (ШІ), таких як ChatGPT від OpenAI, спричинили стрімкий розвиток перекладацьких технологій.

Світ стає все більш взаємопов'язаним, здатність спілкуватися різними мовами стає все більш важливою, а попит на якісний переклад ще ніколи не був таким високим. Нещодавні опитування свідчать, що понад 70% перекладачів у Європі вже використовують у роботі машинний переклад.

Одним з лідерів на цьому ринку є німецька компанія DeepL, яка пропонує переклади із 32 мов, має понад 100 тис корпоративних клієнтів, мільярд користувачів через застосунки, розширення для браузерів та веб-сайт.

В чому її унікальність? Компанія використовує власну модель нейронних мереж, спеціально навчену для кращого рівня точності у перекладі для бізнесу. Базою для сервісу та навчання ШІ-моделі став її великий онлайн-словник Linguee, який допомагає легко конкурувати з такими платформами, як Google Translate та Grammarly.

Як невеликий стартап із Кельна кинув виклик Google Translate і Grammarly? Чи боїться він конкуренції з Google, Meta і OpenAI і як планує розвиватись далі?

Ринок машинного перекладу

Світовий ринок перекладу на основі ШІ, за прогнозами Statista, зросте з 5 млрд дол у 2023 році до 12 млрд дол у 2030 році. Опитування американських бізнес-лідерів, яке провела KPMG, показує, що 97% компаній планують цьогоріч інвестувати у ШІ-проєкти щонайменше 250 млн дол, а 6% – вдвічі більше.

Сприяє цьому те, що попит на ШІ-функції, зокрема і в перекладі, зростає: дослідження IBM показало, що 42% компаній активно впроваджують ШІ, а ще 40% – вивчають його потенціал.

Загалом лінгвістична індустрія зараз оцінюється у 68 млрд дол, і до 2028 року ця цифра зросте до 100 млрд дол. Світовий ринок програмного забезпечення для перекладу у 2021 році становив 9,3 млрд дол, і як очікується, до 2031 року досягне 44,8 млрд дол.

За словами експертів, величезний обсяг контенту, який вже створюється, свідчить про те, що попит на послуги онлайн-перекладачів залишатиметься високим. "Сектор машинних перекладів обслуговує всі сфери, тому що будь-яка галузь потребує перекладу", – пояснив виконавчий директор постачальника новин і досліджень у сфері мовного перекладу Slator Флоріан Фаес.

Він впевнений, що DeepL – найуспішніша технологічна компанія в перекладацькій галузі за останні 15 років. Як їй це вдалося?

Від 20 людей до статусу "єдинорога"

Хоча стартап зі штаб-квартирою у Кельні офіційно презентували у 2017 році, основоположний продукт та материнську компанію зареєстрували набагато раніше. У 2009 році колишній науковий співробітник Google Гереон Фралінг створив один з найкращих багатомовних словників на ринку під назвою Linguee.

"Ми створили нейронну перекладацьку мережу, яка увібрала в себе більшість останніх розробок, до яких ми додали власні ідеї. Величезна база даних із понад мільярдом перекладів і запитів, а також метод перевірки перекладу шляхом пошуку схожих фрагментів в Інтернеті створили основу для навчання нової моделі. Усе це ми поєднали на суперкомп’ютері в Ісландії", – розповів Фралінг.

Намагаючись вдосконалити Linguee, команда із 20 дослідників під керівництвом польського вченого-комп’ютерника Ярослава (Ярека) Кутиловського почала використовувати передові нейронні мережі, аби покращити процес верифікації різних перекладів. Для цього вони почали навчати нейронну мережу машинному перекладу на базі даних, які збирали протягом 10 років, і, зрештою, у 2017 році оголосили про запуск онлайн-перекладача DeepL.

Згодом початкові дані Linguee доповнили іншими джерелами – веб-сайтами компаній і соцмережами, які допомагають технології DeepL опановувати повсякденні ідіоми.

У чому особливість сервісу від DeepL? Її онлайн-перекладач використовує архітектуру глибокої нейронної мережі Transformer, яка розроблена для подолання обмежень попередніх нейронних моделей машинного перекладу (зокрема, RNN) і стала високоефективною у створенні якісних перекладів.

Річ у тім, що RNN обробляє вхідні послідовності по одному слову за раз, і вплив попередніх слів на наступні зменшується, коли послідовність стає довшою. А Transformer використовує механізм самоуваги, який дозволяє їй одночасно звертати увагу на всі слова в реченні, фіксуючи всі залежності.

"У той час як Google Translate часто робить дослівний переклад, який пропускає деякі нюанси та ідіоми (або робить переклад цих ідіом абсолютно неправильним), DeepL забезпечує природний переклад, який ближче до перекладу досвідченого перекладача", – писав одразу після запуску DeepL TechCrunch.

Стартап тоді заявляв, що під час тестування, проведеного компанією, професійні перекладачі віддали перевагу сервісу DeepL у співвідношенні 3:1 у порівнянні з конкуруючими інструментами від Google, Microsoft і Facebook. Версія DeepL показала кращі результати й в тесті на точність перекладу за системою BLEU, ніж її конкуренти.

Засновник і CEO DeepL Ярек Кутиловський Фото DeepL

"Нейронні мережі DeepL здатні вловлювати навіть найменші нюанси та відтворювати їх у перекладі, кращі за будь-який інший сервіс. Щоб оцінити якість наших моделей машинного перекладу, ми регулярно проводимо сліпі тести, під час яких професійні перекладачі вибирають найточніший переклад, не знаючи, хто його зробив. DeepL перевершує конкурентів у три рази", – запевняють у DeepL.

Зараз компанія пропонує безкоштовні та платні послуги, підтримуючи понад 30 мов – у тому числі українську (з вересня 2022 року). Безкоштовний рівень обмежує кількість символів, які користувач може перекласти за раз, безпеку даних користувача, та кількість документів, які він може перекладати на місяць. Рівень API DeepL дозволяє отримати доступ до більшої кількості глосаріїв і перекладів.

А DeepL Pro призначений для корпоративного користування і має три рівні, які оплачуються за кожного користувача на рік: початковий – від 100 дол, розширений – від 300 дол, а найкращий – майже 700 дол.

За роки існування DeepL зробила ставку на перекладацьких послугах для бізнесу у таких сферах, як виробництво, юриспруденція, роздрібна торгівля, технології, охорона здоров’я. Cпеціалізована платформа допомагає вирішувати різноманітні завдання компаній – від внутрішніх комунікацій до підтримки клієнтів і виходу на міжнародні ринки.

Онлайн-словник Linguee став базою для навчання нейронних мереж DeepL Фото Linguee

Ще одна перевага перекладача DeepL – можна завантажувати і перекладати документи у форматах PDF, Word, HTML чи PowerPoint зі збереженням їхнього оригінального формату.

Її платформа для бізнесу також забезпечує значне скорочення витрат і підвищення ефективності. Дослідження компанії Forrester, проведене у 2024 році, показало, що використання DeepL забезпечило 345% рентабельності інвестицій для глобальних компаній, скоротивши час перекладу на 90% і знизивши робоче навантаження на 50%.

Така ефективність дозволила компанії зібрати вже понад 100 тис корпоративних клієнтів, найвідоміші серед яких – японський медіахолдинг Nikkei, провайдер онлайн-курсів Coursera, німецький залізничний холдинг Deutsche Bahn та компанія Zendesk, що займається розробкою програмного забезпечення.

"У Zendesk ми на власному досвіді переконалися, наскільки ефективно можна впроваджувати інструменти штучного інтелекту в клієнтський досвід, і найкращий у галузі переклад сайту DeepL є яскравим прикладом", – каже технічний директор Zendesk Адріан Макдермотт.

DeepL часто перекладає краще за Google Translate Фото DeepL

За словами представника Index Ventures Денні Рімера, який інвестував у DeepL, вимоги до точності, конфіденційності та безпеки перекладів у корпоративному світі набагато вищі, ніж у споживчому, і якість моделі стартапу дає йому перевагу.

Кутиловський визнає, що DeepL робить акцент саме на якісний бізнес-переклад. "Коли ви перебуваєте у відпустці в Іспанії, очевидно, що перекласти меню у ресторані важливо, але якість перекладу не настільки важлива. Це величезна різниця, коли ви хочете надіслати електронного листа клієнту, і ми дуже швидко це помітили", – каже він.

Інвестиції та розвиток

Високі перспективи ШІ-перекладу дозволяють DeepL залучати інвесторів – вагомим кроком для її подальшого розвитку стало отримання на початку 2023 року 100 млн дол від таких інвестфондів, як IVP, Bessemer Venture Partners, Atomico і WiL. Тоді стартап отримав статус "єдинорога" – його оцінка вперше перевищила 1 млрд дол.

Після цього компанія оголосила про запуск DeepL Write – інструменту на базі ШІ, який покращує письмову комунікацію, удосконалює граматику та пропонує поради щодо формулювання фраз, стилю та вибору слів. DeepL Write доступний у десктопних та мобільних браузерах та конкурує з Grammarly.

Стартап також дає змогу розробникам використовувати інтерфейс API на основі JSON для вбудовування технології машинного перекладу безпосередньо у свої продукти та платформи. Компанії можуть використовувати API для перекладу тексту в браузерах, чатах чи поштових розсилках.

Після отримання фінансування DeepL за останній рік удвічі збільшила штат – до 900 співробітників. Наразі компанія має офіси в Німеччині, Нідерландах, Польщі, Великій Британії, Японії та у США.

За останній рік DeepL також суттєво розширив асортимент продукції для бізнесу. У квітні 2024 року компанія запустила DeepL Write Pro – оновленого помічника, розробленого для написання ділових документів, на основі власної мовної моделі (LLM). Сервіс також продовжує розширювати спектр мов, які підтримує платформа, додавши арабську, корейську та норвезьку мови, довівши загальну кількість до 32.

Наступним етапом у розвитку DeepL, який досі не є прибутковим, стало залучення у травні цього року 300 млн дол у рамках нового раунду фінансування, очолюваному Index Ventures. Інвестиція відображає зростаючий інтерес бізнесу до моделей ШІ, спрямованих на виконання конкретної функції – перекладу, пише WSJ.

Таким чином ринкова оцінка стартапу зросла до 2 млрд дол: фонди Iconiq Growth і Teachers' Venture Growth стали новими інвесторами, чинні інвестори IVP, Atomico і WiL також долучилися до нового фінансування.

У DeepL кажуть, що після отримання цих коштів зосередиться на розширенні та зростанні на ключових ринках, насамперед США, а також на інвестиціях у дослідження та розвиток.

Після залучення 300 млн інвестицій оцінка стартапу зросла до 2 млрд дол Колаж FT

Компанія також планує у 2025 році додати підтримку більшої кількості азійських мов. За словами Кутиловського довгострокове бачення DeepL полягає в тому, щоб стати більш продуктивним інструментом для корпорацій, які прагнуть використовувати її ШІ-функції, щоб вилучити нудну ручну роботу зі своєї повсякденної комунікації.

"Ми розширюємо наш продукт, щоб мати можливість підтримувати великих корпоративних клієнтів. Ви побачите набагато більше від нас у цій галузі", – обіцяє він.

За його словами, наразі близько 60% штату компанії – це розробники, і в майбутньому сервіс найматиме більше нетехнічного персоналу для збільшення продажів і покращення маркетингової стратегії. Наступний крок розвитку інструменту DeepL полягатиме в тому, щоб зосередитися не на змісті тексту, а на "невловимих тонах і формулюваннях".

Конкуренція і ризики

"Технологічні гіганти типу Google, Microsoft і Facebook використовують машинне навчання для перекладу, але маленька компанія під назвою DeepL перевершила їх усіх і підняла планку в цій галузі. Її перекладацький інструмент такий самий швидкий, як і у величезних конкурентів, але більш точний і деталізований у порівнянні з іншими протестованими нами інструментами", – писав TechCrunch після запуску DeepL.

Стартап заявляє, що розробляє найкраще у світі програмне забезпечення для машинного перекладу. Це твердження ґрунтується на "сліпих тестах", під час яких професійні перекладачі обирають найточніший варіант перекладу тексту, не знаючи, яка компанія його створила, пояснюють в DeepL.

"Усе зводиться до того, щоб мати найкращу технологію", – каже Кутиловський. Він запевняє, що нейронні мережі компанії можуть аналізувати величезні обсяги даних, зібраних з Інтернету, щоб дізнатися найбільш вірогідний переклад для будь-якого речення.

Але це роблять і конкуренти DeepL, також використовуючи нейронні мережі. Зокрема, материнська компанія Facebook Meta випустила програмне забезпечення на базі ШІ, яке може автоматично перекладати з близько 100 мов як усне мовлення, так і текст. Компанія заявила, що її технологія SeamlessM4T є кроком до універсального перекладача.

Не варто забувати і про Google та Microsoft. Окрім звичного вже Google Translate, перша розвиває також Google Cloud, який дає змогу компаніям динамічно перекладати текст на своїх вебсайтах і в застосунках за допомогою програмного інтерфейсу API. Він використовує модель нейронного машинного перекладу, яку корпорація регулярно оновлює.

А Microsoft Translator дозволяє підприємствам, розробникам додатків і постачальникам мовних послуг створювати індивідуальні системи нейронного машинного перекладу.

Працює у секторі перекладу і Amazon: сервіс Amazon Translate наразі підтримує понад 70 мов.

Чи зможе амбітний стартап підтримувати нинішні темпи зростання в умовах жорсткої боротьби з набагато більшими технологічними компаніями? Кутиловський, схоже, не боїться конкуренції. За його словами, DeepL і надалі зосереджуватиметься на дослідженнях нейронних мереж для перекладу і отриманні найкращих даних для навчання.

"Насправді, ми конкуруємо з Google Translate, а отже, і з усім Google, з моменту заснування компанії. Тому для нас ландшафт не надто змінився", – каже засновник DeepL.

Проте він визнає, що останнім часом темп змін прискорився. "У сфері ШІ відбувається багато розробок, а швидкість досліджень зросла. Це, безумовно, виклик для наших команд, адже їм потрібно трохи прискоритися", – каже він.

Компанія також почала виходити за межі свого основного ринку, запустивши вже згаданий ШІ-інструмент DeepL Write для конкуренції з Grammarly. Стартап також прагне вийти за межі своєї європейської бази, особливо в Азії та США.

Попри все, DeepL зберігає оптимізм щодо свого майбутнього – там переконані, що зосередженість на якості перекладу відкриє для неї нові можливості.

"Коли ви покращуєте якість перекладу, крок за кроком, для машинного перекладу відкривається все більше і більше сфер застосування", – говорить Кутиловський.

Але ризик для DeepL, за словами аналітиків, полягає у тому, що бізнеси уже і так використовують один із хмарних сервісів Google, Microsoft або Amazon. І як тільки із розвитком ШІ-сервісів цих техногігантів перевага DeepL у перекладах стане менш помітною, він може почати втрачати корпоративних клієнтів, оскільки компаніям простіше скористатися пропозицією на платформі, на якій вони вже працюють.

Також на горизонті у DeepL потенційно може з'явитися ще один конкурент – OpenAI, який випускає низку гучних інструментів на основі ШІ.

Поки що незрозуміло, чи буде OpenAI створювати окремі перекладацькі сервіси, або ж об'єднається в цьому з Microsoft. Кутиловський каже, що наразі немає конкретних планів щодо того, як і чи буде DeepL коли-небудь співпрацювати з OpenAI, і якої форми це може набути. Засновник стартапу визнає, що мовні моделі, які використовує DeepL, схожі на ті, що є в OpenAI, і що обидві компанії мають багато спільних клієнтів.

"Ми завжди перебуваємо в режимі перегонів з точки зору перекладу. Ми звикли до великих супротивників, і частина нашої культури полягає в тому, щоб просуватися вперед, незважаючи на це", – резюмував він.