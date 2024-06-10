Кредитний рейтинг Boeing може впасти до "сміттєвого" рівня – FT

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Кризовий авіаконцерн Boeing зіткнувся із колись немислимою перспективою: очікується, що його борговий рейтинг буде знижений до "сміттєвого" рівня.

Про це пише Financial Times.

У вівторок аерокосмічний гігант має оприлюднити детальну інформацію про свої поставки літаків за травень. Очікується, що цифри розчарують, і інвестори та аналітики будуть стежити за тим, чи зможе компанія збільшити поставки у другому півріччі, сподіваючись уникнути зниження рейтингу.

Слабкі поставки літаків, нечітка картина відновлення і тривалий період високого боргу по відношенню до прибутку рейтингові агентства назвали основними факторами, які можуть призвести до зниження рейтингу Boeing до "сміттєвого".

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"Зниження рейтингу до "сміттєвого" може призвести до подорожчання позик для Boeing. Через величезну структуру капіталу компанії, загальний борг якої становить майже 58 млрд доларів, високоприбутковим покупцям може виявитися важко переварити наплив нової пропозиції, що може спричинити різкі коливання цін.

Керівництво Boeing наголошує на важливості збереження інвестиційного статусу, а інвестори та аналітики очікують, що компанія уникне зниження рейтингу, якщо це взагалі можливо", - пише FT.

Зазначається, що аерокосмічний гігант балансує на найнижчому рівні інвестиційного рейтингу після того, як у квітні Moody's разом з іншими провідними рейтинговими агентствами знизило його кредитний рейтинг до "Baa3", що відповідає рівню "BBB-мінус" для його аналогів.

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Водночас Moody's, S&P та Fitch знизили свої прогнози щодо компанії до "негативного" - крок, який може сигналізувати про більшу ймовірність подальших знижень рейтингів у майбутньому.

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Нагадаємо:

У травні Мін'юст США заявив, що компанія Boeing порушила свої зобов'язання за угодою 2021 року, яка захищала авіабудівника від кримінального переслідування за смертельні катастрофи 737 MAX в 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб.

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

Економічна правда