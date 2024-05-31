Новини 31 травня: новий тариф на електроенергію, повернення до відключень світла
Про новий тариф на електроенергію. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
Про відключення світла. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання.
1 червня ліміти на споживання електроенергії для промисловості і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 18:00 до 23:00.
Про акцизи на цигарки. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроект щодо збільшення акцизів на цигарки.
Про бідність. Кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 мільйона з 2020 року, що становить близько 29% населення, оскільки вторгнення РФ продовжує руйнувати економіку країни.
Про мобілізацію. Нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.
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