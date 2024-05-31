Після підвищення тарифів Укренерго знову прогнозує повернення до відключень

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго"

Причиною застосування заходів обмеження в "Укренерго" називають наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі.

Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування.

Реклама:

"Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів", - додали в пресслужбі.

Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати, пояснюють в "Укренерго"

Диспетчерський центр "Укренерго" буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.

Реклама:

Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.

Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Економічна правда