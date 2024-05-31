Дорожній галузі Києва після мобілізації не вистачає до 30% працівників
П'ятниця, 31 травня 2024, 18:20 -
Нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.
Про це повідомляє КК "Київавтодор".
Так, КП ШЕУ Голосіївського району має нестачу фахівців на рівні 30%, КП ШЕУ Дніпровського району – 28%, КП ШЕУ Солом’янського району – 18%.
Наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується.
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Нагадаємо:
КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.
Економічна правда
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