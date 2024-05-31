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У суботу по всій Україні можливі відключення світла з 18 до 23:00

П'ятниця, 31 травня 2024, 19:22 - Олексій Павлиш

1 червня ліміти на споживання електроенергії для промисловості і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 18:00 до 23:00.

Про це заявили в "Укренерго".

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень, підкреслили в "Укренерго".

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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Нагадаємо:

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

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Економічна правда

Укренерго електроенергія енергетика
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