У суботу по всій Україні можливі відключення світла з 18 до 23:00
П'ятниця, 31 травня 2024, 19:22 -
1 червня ліміти на споживання електроенергії для промисловості і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 18:00 до 23:00.
Про це заявили в "Укренерго".
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень, підкреслили в "Укренерго".
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
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Нагадаємо:
Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання.
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.
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Економічна правда
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