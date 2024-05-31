Комітет Ради підтримав підвищення акцизів на цигарки впродовж 4 років
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроект щодо збільшення акцизів на цигарки.
Про це написав у Telegram перший заступник керівника Комітета, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Він пояснив, що акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.
Передбачається, що у 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2026-2028 буде по +5%. В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації.
Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробіву 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.
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