Електронне бронювання через "Дію" запрацює найближчим часом - Міноборони

Урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко під час форуму "Гроші для Перемоги", повідомляє Forbes Ukraine.

Міноборони вважає, що електронне бронювання треба зробити якомога швидше, і це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК, сказала Черногоренко.

Усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через "Дію", мають користуватися позитивною дискримінацією, вважає заступниця міністра оборони.

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Вона зазначила, що проєктом займаються Мінекономіки та Мінцифри.

"Все, що необхідно з точки зору бази "Оберіг", ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Думаю, для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно три-чотири тижні", – зазначила Катерина Черногоренко.

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Нагадаємо:

На думку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет країни.

Укрзалізниця просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників, адже за цими посадами вже є дефіцит.

16 травня стало відомо, що Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. В Мінекономіки підтвердили ЕП достовірність відповідного указу.

Згодом перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших.

У компанії Favbet Tech пояснили підстави для бронювання своїх 15 працівників IT-відділу. Там наголосили, що компанія "скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи".

Компанія Glovo заявила, що під юридичною назвою ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" наразі налічує 108 співробітників, з них заброньовано 10 людей.