Lifecell у першому кварталі збільшив прибуток на 13%

Виторг мобільного оператора lifecell у січні-березні 2024 року збільшилася на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року до 3,12 млрд грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом материнської компанії Turkcell, чистий прибуток lifecell за перший квартал збільшився на 13% - до 582,7 млн грн.

Показник EBITDA lifecell за окреслений період зріс на 5,7% - до 1,69 млрд грн. При цьому, EBITDA margin скоротилася на 5,3 процентних пункти - до 54,4%.

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Капітальні інвестиції компанії в першому кварталі зросли на 58% - до 1,008 млрд грн.

CEO lifecell Ісмет Язіджі заявив, що в першому кварталі 2024 року абонентська база lifecell зросла на 12,8%, не уточнивши абсолютної цифри.

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Довідка. EBITDA - це показник прибутковості до вирахування відсотків, податків, амортизації.

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Нагадаємо:

У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Серед них – мобільний оператор lifecell.

Згідно з матеріалами справи, компанія LetterОne Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова володіє 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

Водночас вже за кілька днів суд уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами. Тобто, йдеться лише про 19,8%, а не про весь статутний капітал.

У березні 2024 року Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".

Згодом повідомлялося, що угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року. Продаж відбудеться лише тоді, коли держава стягне у свою користь пакет акцій компанії, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам.

У квітні lifecell оскаржив рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.

Апеляційний суд Києва скасував арешт частки у 19,8% акцій компанії Lifecell та 100% акцій Paycell, що відкриває шлях до завершенн угоди із NJJ Holding.