ЄБА закликає надати компаніям можливість самостійно відбирати критично важливих співробітників

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) просить зробити мобілізацію більш прогнозованою і надати компаніям можливість самим визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.

Про це йдеться у заяві ЄБА, передає "Інтерфакс-Україна".

"Адже найгіркішим буде усвідомити, що два з половиною роки роботи підприємства в умовах війни, всупереч всім можливим законам бізнесу і здоровому глузду, все одно призведуть до його закриття. Та не через дії ворога, а через непродуману політику власної держави", - зазначили в ЄБА.

Як повідомляють в асоціації, питання пошуку співробітників на сьогодні є однією з ключових проблем, з якими стикаються підприємці в Україні.

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У ЄБА впевнені, що такими діями держава не дає змоги компаніям працювати, оскільки оперативно замінити фахівців у таких критичних умовах для функціонування бізнесу практично неможливо.

На думку компаній-членів асоціації, самостійне визначення бізнесом співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни, допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця дедалі більше накриває бізнес, що працює в Україні.

В ЄБА вважають, що це допоможе бізнесу продовжити роботу в непростих воєнних реаліях.

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Нагадаємо:

На думку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет країни.

Укрзалізниця просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників, адже за цими посадами вже є дефіцит.

16 травня стало відомо, що Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. В Мінекономіки підтвердили ЕП достовірність відповідного указу.

Згодом перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших.

У компанії Favbet Tech пояснили підстави для бронювання своїх 15 працівників IT-відділу. Там наголосили, що компанія "скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи".

Компанія Glovo заявила, що під юридичною назвою ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" наразі налічує 108 співробітників, з них заброньовано 10 людей.

Економічна правда