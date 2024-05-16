Нинішні обмеження постачання електрики можуть тривати до серпня – Бойко 

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Таку думку висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", – сказав Бойко.

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди, пояснив Бойко.

Реклама:

"Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода", – зауважив Бойко.

Він пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів", – заявив Юрій Бойко.

Реклама:

Читайте також: Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Нагадаємо:

На думку директора Центру дослідження енергетики, навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.