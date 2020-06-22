Медведчук записав фірму з яхтою за 200 мільйонів доларів на дружину — ЗМІ

Народний депутат Віктор Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance орієнтовною вартістю $200 млн. Саму яхту нардеп не задекларував, що може бути порушенням законодавства.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Раніше про те, що ця яхта збудована для Медведчука, писав Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела.

Ця інформація знайшла офіційне підтвердження після того, як Медведчук подав електронну майнову декларацію.

У ній дружина Медведчука Оксана Марченко зазначена бенефіціаром офшорної компанії Fregata Marine Ltd, зареєстрованої на Маршаллових островах, де відсутній відкритий реєстр власників компаній.

Саме на цю офшорку записана п’ятипалубна яхта Royal Romance – за даними ресурсу VesselFinder, який надає послуги з відстеження суден.

На сайті власників яхт Super yacht fan зазначається, що судно не здається в оренду та не продається.

Згідно з Законом "Про запобігання корупції", народні депутати повинні зазначати нерухомість, цінні речі, транспортні засоби, цінні папери, нематеріальні та грошові активи компаній, бенефіціарами яких є самі або члени їх сімей. Виняток – майно, яке використовується цими фірмами безпосередньо у їх господарській діяльності.

Відтак недекларування рекордно дорогої яхти Медведчуком може стати підставою для перевірки НАЗК і НАБУ.

Повідомляється, що розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.