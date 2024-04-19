Три світові аукціонні будинку виявили зацікавленість у реалізації яхти Медведчука

ФОТО: FEADSHIP

18 квітня закінчився термін прийняття документів для участі у конкурсному відборі юрособи, яка реалізовуватиме арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука. Згідно із повідомленням, претендентів три.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Маємо трьох офіційних претендентів. Це відомі світові аукціонні будинки, які візьмуть участь у конкурсі", - повідомила голова АРМА Олена Дума, коментуючи завершення прийому заявок.

Безпосередньо конкурсний відбір відбудеться 23 квітня 2024 року о 10:00 в будівлі офісу Нацагентства.

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Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту заарештованих активів (АРМА) оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати конфісковану у Віктора Медчедчука яхту Royal Romance рішенням українських та хорватських судів.

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

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