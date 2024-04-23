АРМА визначило продавця яхти Медведчука

Комісія з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, обрала Troostwijk Auctions реалізатором яхти Медведчука Royal Romance.

Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання, пише "Укрінформ".

"За результатами засідання комісії компанія Troostwijk Auctions з Нідерландів визначена переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, для організації реалізації арештованого активу на електронних торгах та здійснення заходів, необхідних для реалізації активу – майна юридичної особи-нерезидента Lanelia Holdings Ltd., а саме судна яхти Royal Romance 2015 року випуску номер міжнародної морської організації 1012268", - наголосив заступник голови АРМА з питань євроінтеграції АРМА Грігол Катамадзе.

Протягом пʼяти робочих днів АРМА має отримати пропозицію від Troostwijk Auctions щодо заключення відповідного договору.

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У разі неукладання договору з переможцем конкурсу з різних причин, реалізатором Royal Romance може стати учасник, який за сумою балів посів друге місце у конкурсі - аукціонний дім Boathouse Auctions (США).

Нагадаємо:

Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

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Кабінет Міністрів за ініціативи Агентства з розшуку та менеджменту активів удосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном.

Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.

У 2020 році стало відомо, що Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance орієнтовною вартістю $200 млн на свою дружину Оксану Марченко.

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

18 квітня закінчився термін прийняття документів для участі у конкурсному відборі юрособи, яка реалізовуватиме арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука. Згідно із повідомленням, претендентів три.

