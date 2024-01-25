Хорватський суд ухвалив рішення про передачу арештованої яхти Медведчука Україні – АРМА

фото: FEADSHIP

Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у Telegram.

За її словами, державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ Хорватії Франо Матушіч повідомив, що окружний суд м. Спліт ухвалив рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

"Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує", – підкреслила Дума.

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Крім того, голова АРМА пояснила інформацію в хорватських ЗМІ про відплиття арештованої яхти Медведчука.

"АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Проведення цих заходів відбулось за рішенням окружного суду. Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії", – пояснила Дума.

Додається, що АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу. Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном.

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів за ініціативи Агентства з розшуку та менеджменту активів удосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном.

Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.

У 2020 році стало відомо, що Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance орієнтовною вартістю $200 млн на свою дружину Оксану Марченко.