Новини 4 квітня: у  шести областях застосували графіки відключення світла, за посадовця СБУ Шила внесли заставу

Про відключення електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Про велику приватизацію. Фонд державного майна України розраховує, що велика приватизація розпочнеться вже у другому півріччі. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 мільйонів гривень.

Про кібератаку на Київстар. Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки ідентифікували хакерів, які у грудні 2023 року здійснили кібератаку на український мобільний оператор "Київстар" - це було хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ.

Про заволодіння коштами УЗ. Колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, 4 квітня взяли під варту.

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Пізніше За Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.

Про атаки РФ. Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта.

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