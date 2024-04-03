Новини 3 квітня: дефіцит держбюджету, Zara і Bershka відновили роботу магазинів у Києві

Про дефіцит держбюджету. Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він становив 103 млрд грн.

Про Zara. Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.

Про "Укренерго". З 1 липня "Укренерго" зможе отримувати компенсацію витрат, які виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об’єднаних в ENTSO-E.

Про заволодіння коштами УЗ. Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

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Про регулятора грального бізнесу. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 4 квітня планує ухвалити рішення про передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Міністерству цифрової трансформації.

Ексклюзиви ЕП

"Сірий" ринок медичних послуг в Україні сягає 150 мільярдів. Як його побороти?

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Як зробити так, аби лікарі не отримували в конвертах винагороду від пацієнтів, а останні отримували якісні послуги?

"Щоб ти жив на одну зарплату". Як змінилися статки топчиновників, прокурорів і суддів за час великої війни

Проведений ЕП аналіз декларацій показав, що в кожного шостого чиновника – нові квартира чи будинок, у кожного третього – нове авто. За два роки їхні заощадження зросли на чверть.