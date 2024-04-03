Європейські оператори компенсуватимуть "Укренерго" витрати на транзит електроенергії

З 1 липня "Укренерго" зможе отримувати компенсацію витрат, які виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об’єднаних в ENTSO-E.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Раніше такі витрати "Укренерго" покривалися українськими учасниками ринку електроенергії, які оскаржували це зобов'язання в судах. Тепер вони будуть позбавлені цього фінансового навантаження, пояснили в держкомпанії.

"Для отримання компенсацій за європейськими правилами "Укренерго" приєдналося до ІТС-механізму - це багатосторонній договір між операторами енергосистем ENTSO-E, яким закріплений принцип компенсації витрат при транзиті електроенергії міждержавними інтерконекторами в європейській енергосистемі.

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Можливість стати стороною цього договору "Укренерго" отримало після набуття повноправного членства з ENTSO-E", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг компенсації напряму залежить від річних обсягів міждержавних перетоків електроенергії в магістральній мережі. Чим більшим буде обсяг транзитної електроенергії, тим більшим буде обсяг компенсації за інфраструктурні витрати та технологічні втрати в мережі, які виникли під час її передачі.

"Отримані кошти "Укренерго" зможе направити на розвиток енергетичної інфраструктури. Компанія також сплачуватиме свою частку за транзит української електрики мережами країн-сусідів", - додали в компанії.

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"Приєднання українського оператора до ІТС-механізму - ще один крок до інтеграції українського та європейського ринків електроенергії. Всі українські експортери та імпортери електроенергії працюватимуть за європейськими правилами в рівних умовах, а "Укренерго" отримуватиме компенсацію інфраструктурних витрат за принципом, яким користуються всі наші європейські колеги.

Перехід на єдині правила роботи з Європою позитивно впливатиме на розвиток міждержавної торгівлі електроенергією, та прибирає привід для судових суперечок між "Укренерго" та учасниками ринку. "Укренерго" також отримало ще одне джерело надходження коштів для розвитку міждержавних мереж", - заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Економічна правда