"Щоб ти жив на одну зарплату". Як змінилися статки топчиновників, прокурорів і суддів за час великої війни

31 березня 2024 року завершилася кампанія з подання декларацій державними посадовцями за 2023 рік. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), було подано 664 тис таких документів.

На початку року завершилася попередня кампанія з декларування, яка охопила 2021-й та 2022-й роки. Це сталося після того, як народні депутати під тиском суспільства та міжнародних партнерів зголосилися поновити публікацію інформації про майновий стан, призупинену ними на час дії в країні воєнного стану.

ЕП відібрала випадковим чином декларації 2 200 декларантів, щоб проаналізувати, як змінилися їхні статки за останні роки. Враховуючи кількісні обмеження цього аналізу, передусім слід звертати увагу не на абсолютні цифри, а на відносні – динаміку змін. Отже, цифри виглядають так.

У 2022-2023 роках державні посадовці, чиї декларації досліджувала ЕП, придбали 721 легковий автомобіль. Таким чином, транспортними засобами обзавівся кожен третій декларант. У власність чи в користування (окрім оренди) перейшли 268 квартир і 90 нових житлових будинків.

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Не все майно було придбане за кошти, зароблені у звітному періоді. Частина активів вибуває з декларацій (продається). Крім того, активи можуть змінюватися заднім числом через зміну сімейного стану декларанта.

Активи, набуті 2 200 топслужбовцями за останні три роки

Як читати графік? На ньому зображені активи по даті їх набуття і першій появі в декларації. Наприклад, якщо автомобіль придбаний у 2021 році і тоді ж вперше з'явився в декларації, то наступні його згадування в деклараціях не відображаються (незалежно від того чи є він там, чи був проданий). Під набутою нерухомістю вважається будь-яке право власності крім оренди.

Показовим можна вважати той факт, що набуваючи нових активів, державні посадовці не тільки не зменшили свої грошові заощадження за попередні роки, а навпаки – збільшили їх. Так, готівкові кошти і банківські вклади проаналізованих ЕП декларантів за два роки війни зросли приблизно на чверть – на 1 млн євро, 100 млн грн і 6 млн дол (без врахування інших валют).

Насправді цифри набутих за час великої війни статків ймовірно більші, адже не всі декларанти сумлінно виконують свій обов'язок. Принаймні до тих пір, поки про це не дізнаються ЗМІ.

Наприклад, напередодні журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету, Павла Кириленка у 2020-2023 роках придбала нерухомість і автівки на понад 70 млн грн. Серед них 4-кімнатні апартаменти на 200 квадратних метрів у Києві вартістю 6,2 млн грн, оформлені на 77-річну бабусю дружини Кириленка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження, а сам Кириленко додав квартиру з розслідування до декларації, хоча до цього цю нерухомість не декларував і в інтерв’ю переконував, що у цій квартирі "точно не мешкав".

Що стосується доходів, то вони також зросли – і суттєво. В першу чергу зарплати. Офіційна річна зарплата 2200 проаналізованих ЕП декларантів і членів їх родин збільшилася на чверть – з 1,45 млрд грн до 1,8 млрд грн. Таким чином заробіток державного посадовця разом із членами його родини становить в середньому 54 тис грн на місяць. Зазвичай це результат двох зарплат сімейної пари.

Про причини зростання винагороди службовців в останні роки ЕП вже писала. До 2024 року більшу частину доходів становили надбавки та премії за рахунок вакантних посад через що їх частка в зарплаті становила 60-70%, а в деяких випадках могла бути в рази вищою за ставку.

Офіційна зарплата становить приблизно 65-75% в загальних доходах декларантів залежно від року. Все решта – різноманітні подарунки, позики, відсотки, допомоги, страхові виплати, роялті, доходи від відчуження цінних паперів і т.д. Їх важко перевірити, хоча саме вони подекуди є джерелом не бідного життя і набутих активів.

Прикладів вистачає: один із керівників управління на митниці у вигляді подарунків від родичів задекларував більше, ніж його річна заробітна плата, а суддя Маріупольського районного суду отримала в подарунок 2,5 млн грн. В обох випадках ці декларанти нещодавно ще й відсвяткували новосілля.

Або одіозний нардеп Юрій Бойко, який й так має активів на сотні мільйонів гривень, але все ж отримав у 2023 році від дружини Віри традиційний "подарунок" у сумі 28 млн грн.