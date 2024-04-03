У березні дефіцит держбюджету перевищив 100 мільярдів

Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він становив 103 млрд грн.

Про це свідчать дані Держказначейства, пише Forbes.

Так, доходи держбюджету у першому кварталі досягли 641,1 млрд грн, що на 22% більше за аналогічний період минулого року. Зокрема у березні – 242,9 млрд грн, що на 0,5% більше показника березня 2023-го.

Видатки держбюджету у першому кварталі склали 839,1 млрд, що на 12% більше, ніж у першому кварталі 2023 року. Зокрема, у березні – 345,7 млрд грн, що на 15% перевищило показник торішнього березня.

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Нагадаємо:

У перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету.

Водночас податкова та митна служби перевиконали план надходжень до держбюджету на майже 10 мільярдів гривень.

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