Inditex відновила роботу перших 20 магазинів у столиці: в яких ТРЦ вже працюють Zara, Bershka та інші
Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.
Про це повідомила Українська рада торгових центрів.
Зокрема, вперше після початку великої війни відкрились магазини брендів Zara, Bershka, PULL&BEAR та інші.
Наразі магазини групи відкрились лише у Києві, поступово планують поновлення роботи й в інших містах.
Так, Zara відновила роботу в:
- ТРЦ DREAM (Київ)
- ТРЦ RIVER MALL (Київ)
- ТРЦ Respublika Park (Київ)
- ТРЦ Lavina Mall (Київ)
Bershka:
- ТРЦ Respublika Park (Київ)
- ТРЦ DREAM (Київ)
- ТРЦ RIVER MALL (Київ)
Pull&Beаr:
- ТРЦ Respublika Park (Київ)
- ТРЦ DREAM (Київ)
- ТРЦ RIVER MALL (Київ)
- ТРЦ Sky Mall
Stradivarius:
- ТРЦ DREAM (Київ)
- ТРЦ RIVER MALL (Київ)
- ТРЦ Lavina Mall (Київ)
Massimo Dutti:
- ТРЦ RIVER MALL (Київ)
- ТРЦ Gulliver (Київ)
Zara Home:
- ТРЦ Gulliver (Київ)
Oysho:
- ТРЦ RIVER MALL (Київ)
- ТРЦ Gulliver (Київ)
- ТРЦ Lavina Mall (Київ)
Наступна хвиля відкриттів у столиці - 5 квітня, коли мають відновити роботу ще два магазини мережі.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Inditex поступово відновить свою комерційну діяльність в Україні, спочатку відкривши свою онлайн-мережу 2 квітня, а з 3 квітня - близько 20 магазинів своїх брендів, включаючи три магазини Zara, у Києві.