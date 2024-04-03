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Inditex відновила роботу перших 20 магазинів у столиці: в яких ТРЦ вже працюють Zara, Bershka та інші

Середа, 3 квітня 2024, 13:20 - Анастасія Жарикова
 
ucsc.org.ua

Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.

Про це повідомила Українська рада торгових центрів.

Зокрема, вперше після початку великої війни відкрились магазини брендів Zara, Bershka, PULL&BEAR та інші.

Наразі магазини групи відкрились лише у Києві, поступово планують поновлення роботи й в інших містах. 

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Так, Zara відновила роботу в:

  • ТРЦ DREAM (Київ)
  • ТРЦ RIVER MALL (Київ)
  • ТРЦ Respublika Park (Київ)
  • ТРЦ Lavina Mall (Київ)

Bershka:

  • ТРЦ Respublika Park (Київ)
  • ТРЦ DREAM (Київ)
  • ТРЦ RIVER MALL (Київ)

Pull&Beаr:

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  • ТРЦ Respublika Park (Київ)
  • ТРЦ DREAM (Київ)
  • ТРЦ RIVER MALL (Київ)
  • ТРЦ Sky Mall 

Stradivarius:

  • ТРЦ DREAM (Київ)
  • ТРЦ RIVER MALL (Київ)
  • ТРЦ Lavina Mall (Київ)

Massimo Dutti:

  • ТРЦ RIVER MALL (Київ)
  • ТРЦ Gulliver (Київ)

Zara Home:

  • ТРЦ Gulliver (Київ)

Oysho:

  • ТРЦ RIVER MALL (Київ)
  • ТРЦ Gulliver (Київ)
  • ТРЦ Lavina Mall (Київ)

Наступна хвиля відкриттів у столиці - 5 квітня, коли мають відновити роботу ще два магазини мережі.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Inditex поступово відновить свою комерційну діяльність в Україні, спочатку відкривши свою онлайн-мережу 2 квітня, а з 3 квітня - близько 20 магазинів своїх брендів, включаючи три магазини Zara, у Києві.

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