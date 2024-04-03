Рада планує передати функції регулятора грального бізнесу Мінцифрі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 4 квітня планує ухвалити рішення про передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Міністерству цифрової трансформації.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.

"Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу). Функціонал передадуть Мінцифрі", – написав нардеп.

За словами Железняка, відповідне рішення ухвалять на основі двох законопроєктів – урядового №9256 та доопрацьованого самим Железняком №9256-д.

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Він наголошує, що в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу, про систему онлайн-моніторингу та інші.

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Нагадаємо:

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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену.

Крім цього, комісія наголосила на незаконності зовнішньої реклами азартних ігор у форматі спонсорства, та анонсувала притягнення до відповідальності винуватців.