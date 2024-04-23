Новини 23 квітня: підозра Сольському, ще 8 мільярдів на будівництво фортифікацій

Про підозру Сольському. Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. За описом підозрюваний підпадає під чинного міністра агрополітики Миколу Сольського.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський прокоментував інформацію про те, що йому оголошено про підозру у справі, пов'язану із заволодінням землею.

Про будівництво фортифікацій. Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.

Про транш у межах Ukraine Facility. Європейська комісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. Цього тижня держава очікує на надходження 1,5 млрд євро.

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Про перереєстрацію авто. Упродовж квітня 2024 року у сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами - ця послуга має найбільший попит серед автовласників.

Про яхту Медведчука. Комісія з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, обрала Troostwijk Auctions реалізатором яхти Медведчука Royal Romance.

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