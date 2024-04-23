Уряд виділив понад 8 мільярдів на будівництво фортифікацій
Вівторок, 23 квітня 2024, 17:52 -
Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися", – наголосив глава уряду.
Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що "захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою".
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Нагадаємо:
На початку квітня повідомлялось, що уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікаційних споруд у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.
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