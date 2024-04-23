Всі розділи
Укр / Рус

Уряд виділив понад 8 мільярдів на будівництво фортифікацій

Вівторок, 23 квітня 2024, 17:52 - Анастасія Дячкіна
 
Генштаб ЗСУ

Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. 

"Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися", – наголосив глава уряду. 

Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що "захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою". 

Реклама:

Нагадаємо: 

На початку квітня повідомлялось, що уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікаційних споруд у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

уряд війна
Реклама:
Матеріали за темою
Програма "Муніципальна няня": хто може скористатися та яка компенсація передбачена 23 квітня 2024, 11:30
Для розблокування експорту вітчизняної зброї немає політичної підтримки – Камишін 19 квітня 2024, 18:45
Уряд схвалив "мультишеринг" документів через Дію 16 квітня 2024, 15:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті