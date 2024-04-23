Україна очікує надходження 1,5 мільярда євро в межах Ukraine Facility вже цього тижня 

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Європейська комісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. Цього тижня держава очікує на надходження 1,5 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Маємо позитивні новини від ЄС. Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. І вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського Союзу", – зазначив він.

Шмигаль додав, що на своєму засіданні уряд ухвалив рішення, що допоможе залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.

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"Ще одне рішення додає 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій", – додав Шмигаль.

За його словами, це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств.

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Нагадаємо:

16 квітня Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

Економічна правда