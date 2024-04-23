Україна очікує надходження 1,5 мільярда євро в межах Ukraine Facility вже цього тижня
Європейська комісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. Цього тижня держава очікує на надходження 1,5 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Маємо позитивні новини від ЄС. Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. І вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського Союзу", – зазначив він.
Шмигаль додав, що на своєму засіданні уряд ухвалив рішення, що допоможе залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.
"Ще одне рішення додає 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій", – додав Шмигаль.
За його словами, це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств.
Читайте також: Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.
Нагадаємо:
16 квітня Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.
Економічна правда