У квітні в Україні різко зріс попит на перереєстрацію авто – дані МВС

Упродовж квітня 2024 року у сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами - ця послуга має найбільший попит серед автовласників.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

За даними МВС, за перший тиждень квітня у сервісних центрах було проведено 43 578 реєстраційних дій.

"Впродовж другого тижня - 48 784, а третього - 61 816. З початку цього місяця станом на 22 квітня кількість реєстраційних операцій зросла на 42%", - йдеться у повідомленні.

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При цьому найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування. З початку квітня було оформлено 110 997 за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня - 74 389.

Також впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування. За перші три тижні квітня було здійснено 2 564 таких операцій, а за аналогічний період березня - 444, додали в МВС.

Нагадаємо:

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У березні повідомлялось, що в Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби.

Один з пунктів стосується вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних Сил. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто.

Детальніше про те, як працюватиме вилучення авто у громадян для потреб ЗСУ, читайте у матеріалі ЕП: Мобілізація транспортних засобів: у кого та за яких умов можуть вилучити авто

Читайте також: У "Дії" запрацювало переоформлення авто, але є нюанси. Як це працює

Економічна правда