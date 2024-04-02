Новини 2 квітня: міжнародний Реєстр збитків, закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Про міжнародний Реєстр збитків. У "Дії" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

Про закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Президент Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №10062) про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Про онлайн-казино. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку кроків, які "додадуть необхідного контролю" над онлайн-казино.

Про бронювання. У Верховній Раді продовжують розробляти нову модель бронювання працівників, попри те що комітет з питань нацбезпеки під час розгляду законопроєкту №10449 про мобілізацію відхилив усі правки на цю тему.

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Про заволодіння майже 100 млн на трансформаторах для УЗ. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в АТ "Укрзалізниця" організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

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Рішення колишнього менеджменту давно ліквідованого "Платинум банку" про видачу валютних позик завдали збитків державі. Як їх відшкодовуватимуть та які наслідки матиме?

Яблуко розбрату. Як світ бореться з монополією Apple і що це дасть користувачам

В американської корпорації – серйозні проблеми. Антимонопольні органи в усьому світі штрафують Apple за порушення законодавства. Що відбувається?