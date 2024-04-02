Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Президент Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №10062) про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Про це йдеться у картці законпроєкту на сайті Верховної Ради.

Законопорєкт №10062 Верховна Рада ухвалила в цілому 16 січня 2024 року.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану було зареєстровано в парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.

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Законопроєкт мав передбачати передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Пропонувалося, щоб військове відомство отримало доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних.

Вся відповідна інформація має міститися в електронному кабінеті військовозобовʼязаного.

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Також цей законопроєкт покликаний спростити отримання статусу учасника бойових дій, аби його можна було оформити на підставі довідки в електронному вигляді про безпосередню участь особи у захисті держави.

Міноборони наголошувало, що законопроєкт №10062 є "критично важливим для обороноздатності України", адже реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Міністерство сподівається на створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям, а також забезпечити створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

Передбачається створити портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Також завдяки цьому закону Міноборони планує посилити кіберзахист та розміщувати свої IT-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що електронний кабінет військовозобов’язаного може з’явитися на початку другого кварталу 2024 року.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані уже будуть використовувати ТЦК.