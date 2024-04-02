Зеленський про онлайн-казино: Готуємо кроки, які додадуть контролю над галуззю
Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку кроків, які "додадуть необхідного контролю" над онлайн-казино.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді.
Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - заявив президент.
Нагадаємо:
Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.
29 березня президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино та їхнього впливу на частину суспільства.
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Економічна правда