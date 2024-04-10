Новини 10 квітня: Авен і Фрідман виграли суд проти ЄС, російська нафта набагато перевищує цінову межу

Про заборону США. Адміністрація президента США Джо Байдена може до кінця квітня запровадити заборону на використання приватними компаніями і громадянами США програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" (Kaspersky Lab).

Про суд Авена і Фрідмана. Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана про скасування санкцій, запроваджених проти них Радою ЄС на період з лютого 2022 року по березень 2023 року.

Про ціни на роснафту. Російська нафта Urals торгується зі значним перевищенням цінового ліміту країн "Великої сімки" у 60 доларів. Це свідчить про значне недотримання цього санкційного заходу.

Про торгівлю. Верховна Рада на засіданні 10 квітня схвалила законопроєкт №0242 про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

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Про альтернативу Starlink. Найбільший український мобільний оператор "Київстар" буде офіційним представником британської OneWeb в Україні та зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету - альтернативу Starlink.

Про фіндопомогу. Федеральна рада Швейцарії ухвалила виділення 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 млрд доларів) на відновлення і підтримку України протягом наступник 12 років - до 2036 року.

Про втрати експорту. Україна в контексті нового торговельного режиму може втратити близько мільярда євро протягом року. Все через механізм "екстреного гальмування".

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