Новини 7 березня: збій в ukr.net, ЄС залишив за собою право відновити мито на українську продукцію

Про збій в ukr.net. У четвер, 7 березня, Український інтернет-портал, агрегатор новин UKR.NET з невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен.

Після тимчасового блокування, домен агрегатора новин ukr.net знову відновив роботу.

Про мита на українську продукцію. ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років.

Про НБУ. Закон про мобілізацію не вплинув помітно на ситуацію з коштами українців на рахунках у банках, заявили в Нацбанку.

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Про пенсії. Понад 21% українських пенсіонерів мають право на пільгові умови виходу на пенсію, які стосуються як пенсійного віку, так і способу обрахунку розміру пенсії.

Про АРМА. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало продавати арештовані активи через держсистему Прозорро.Продажі.

Ексклюзиви ЕП

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Що відбувається з гривнею через майже пів року після скасування фіксованого курсу?

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Експорт з Польщі в РФ після початку великої війни впав, але обсяги продажу товарів у Білорусь при цьому суттєво зросли і дійшли до рекордного рівня. Про що це може свідчити?