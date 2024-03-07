Кожен п'ятий пенсіонер в Україні має право на пільгову пенсію

Понад 21% українських пенсіонерів мають право на пільгові умови виходу на пенсію, які стосуються як пенсійного віку, так і способу обрахунку розміру пенсії.

Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак у подкасті "Хроніки економіки".

"За нашими розрахунками, в Україні 2,3 мільйона із 10,5 мільйона пенсіонерів, тобто понад 21%, – це ті пенсіонери, які мають право на пільгову пенсію. Причому, як зазначає ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку - ЕП), у нас в середньому людина, яка має праву на пільгову пенсію, виходить на пенсію на 15 років раніше, ніж інші пенсіонери", - заявила Марчак.

Вона додала, що серед країн ОЕСР найвища частка пільгових пенсій спостерігається у Польщі. Проте там вона становить лише близько 6%.

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"Ми розглядали ситуацію конкретної людини. Якби вона виходила на пенсію за загальними правилами, то розмір її пенсії становив би 5400 грн. Але, те законодавство, яке дає їй право на пенсію, дає їй право отримувати виплати фактично у 10 разів вищі", - додала перша заступниця міністерки соціальної політики.

Детальніше про види пільгових пенсій в Україні читайте у публікації: Державі складно підтримувати менш захищених пенсіонерів, але легко виплачувати по 100 тисяч суддям. Що не так з пенсійною системою?

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