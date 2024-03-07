Агрегатор новин ukr.net перестав працювати: користувачам недоступні пошта та інші сервіси

Український інтернет-портал, агрегатор новин UKR.NET з невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET", - зазначили в компанії.

У сервісі зазначають, що вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. А також висловили сподівання, що з’ясують причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.

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Також компанія звернулась з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

"Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені – ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @UKR.NET і новинна стрічка на порталі UKR.NET знову працюватимуть", - резюмували в компанії.

Економічна правда

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