АРМА почало продавати арештовані активи через Прозорро.Продажі

фото: Прозорро.Продажі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало продавати арештовані активи через держсистему Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Перший онлайн-аукціон відбувся 6 березня - першим виставленим на електронні торги арештованим активом було 1,2 тис тонн зерна пшениці озимої 4 класу.

"Для участі в онлайн-аукціоні з продажу цього зерна зареєструвався один учасник - ТОВ "Інга", який запропонував за нього 4,9 мільйона гривень. Компанія визначена переможцем торгів відповідно до чинного законодавства, яким передбачена реалізація активу в системі за умови участі навіть одного учасника.

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Переможець торгів отримав право викупу лота за запропонованою ним ціною, що перевищує стартову ціну лота", - йдеться у повідомленні.

Лот складався з трьох партій пшениці, заарештованих за рішенням Центрального районного суду Миколаєва у серпні 2023 року. Справа стосується вирощування сільськогосподарських культур на землях оборони без дозволу Міноборони.

Зазначається, що реалізатором першого арештованого активу АРМА на Прозорро.Продажі був акредитований в системі майданчик "Полонекс", який виграв конкурс з організації такого аукціону.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що арештовані активи в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізовуватимуться через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі.

Економічна правда