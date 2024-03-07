ЄС залишив за собою право повернути мито на українську продукцію

ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років.

Про це йдеться у повідомленні Європарламенту.

Так, у четвер 7 березня голосуванням 26 депутатів проти 10 було схвалено пропозицію продовжити тимчасове скасування імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік – з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Але ЄС залишає за собою право відновити мита на деякі українські товари, якщо їх імпорт буде занадто великим. Це стосується таких продуктів, як птиця, яйця та цукор.

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"Також передбачено "аварійне гальмування" для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема птиці, яєць і цукру. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, буде знову запроваджено тарифи", - йдеться у повідомленні Європарламенту.

Нагадаємо:

У четвер 7 березня Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови.

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