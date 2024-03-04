Новини 4 березня: Шмигаль анонсував новий підхід до бронювання, на ЗАЕС не залишилося персоналу "Енергоатома"

Про бронювання. Кабінет Міністрів України напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Про ЗАЕС. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС не залишилося персоналу "Енергоатома".

Про дрони. Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. На організацію виробництва уряд виділив близько 40 млрд гривень.

Про скорочення міністерств. У рамках реформи уряду планується скоротити кількість міністерств на третину.

Реклама:

Про електроенергію. У понеділок Україна запланувала експортувати рекордні 13 гігаватів електрики до інших країн. Купуватимуть електроенергію Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія та Молдова.

Ексклюзиви ЕП

Ахметов, Веревський та Пінчук просять вивести валюту з України, щоб уникнути дефолту. Уряд – за, МВФ – проти

Реклама:

Попри заборону НБУ, урядовці дозволили великим бізнесменам розрахуватися за мільярдними зовнішніми боргами. Наслідки такого рішення не оцінили ні міжнародні партнери, ні Нацбанк.