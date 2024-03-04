В уряді анонсували новий підхід до бронювання: враховуватиме зарплати та податки

Кабінет Міністрів України напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

"Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією - всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку - ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок.

Станом на березень 2024 року в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей.

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Прем'єр наголосив, що, за підрахунками Кабміну, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.

"Критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет… Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", – розповів Шмигаль про майбутній підхід.

Водночас уряд хоче вдосконалити цей механізм, зробити підхід практичнішим і справедливішим.

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Зокрема, в Кабміні вважають, що до підприємств, які мають брати участь у механізмі бронювання, слід зараховувати і підприємства, які наповнюють держбюджет та відповідно дають змогу фінансувати сили безпеки оборони в повному обсязі.

"Ми дивимося, працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вищою за середню по галузі", - пояснив прем'єр.

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Нагадуємо:

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що влада буде враховувати побажання представників бізнесу у питанні бронювання у новому законі про мобілізацію.

У січні повідомлялось, що Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Раніше повідомлялось, що Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують певну суму податків.