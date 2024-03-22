Захист енергообʼєктів під час атаки 22 березня спрацював з максимальною ефективністю – Найєм

Фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої рекетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

За його словами, вночі на 22 березня ворог завдав ударів об'єктам на 9 підстанціях, де будівельні роботи зі спорудження захисту організовувало Агентство відновлення.

"Проте захист спрацював з максимальною ефективністю на усіх підстанціях. Фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання", – зазначив Найєм.

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Він також додав, що на окремих підстанціях є пошкодження захисних конструкцій в результаті прямих ударів, проте обладнання підстанцій залишилося цілісним.

Загалом у рамках першого рівня захисту від уламків було забезпечено захист 103 об'єктів у 21 області, у тому числі об'єкти генерації та розподільних мереж. Другим рівнем захисту від бойових безпілотних літальних апаратів було забезпечено захист для 22 підстанцій у 14 областях.

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Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.

Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії.

Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

В Одесі та Одеському районі вимушено застосовуватимуть екстренні відключення електроенергії.