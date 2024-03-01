Ілон Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT

Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Він звинувачує їх у порушенні засновницької угоди, оскільки компанія почала ставити прибуток вище за користь для людства.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами Маска, тісні зв'язки OpenAI з корпорацією Microsoft підірвали її первинну місію - створювати загальнодоступні технології, які не підпадали б під вплив корпоративних пріоритетів.

"Навіть сьогодні веб-сайт OpenAI Inc. продовжує стверджувати, що її статут полягає в тому, щоб ШІ приносило "користь всьому людству". Однак насправді OpenAI Inc. перетворилася на закриту дочірню компанію фактично найбільшої технологічної компанії світу - Microsoft", - йдеться в позові.

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У позові Маск також критикує зміни в керівництві OpenAI, що відбулися минулого року. Це був "хаотичний" період, коли Альтмана усунули з посади генерального директора, а потім швидко поновили на посаді за підтримки Microsoft. Маск стверджує, що Альтман, президент OpenAI Грег Брокман і Microsoft співпрацювали, щоб усунути більшість членів ради директорів стартапу, які відповідали за дотримання його первинної місії - розробку технологій на благо людства, пише агентство.

"Пан Альтман особисто обрав нову раду директорів, якій бракує технічних знань або суттєвого досвіду в управлінні ШІ, на відміну від попередньої ради. До складу нової ради директорів увійшли особи з більшим досвідом роботи в комерційних підприємствах або політиці, ніж в етиці та управлінні ШІ. Вони також, за повідомленнями, були "великими шанувальниками Альтмана", - йдеться в позові.

У позові йдеться, що внаслідок цієї реструктуризації OpenAI Inc. відмовилася від своєї неприбуткової місії розробки ШІ на благо всього людства, тим самим передавши її великій комерційній корпорації, в якій надмірна влада буде "необґрунтовано зосереджена".

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Нагадаємо:

У листопаді 2023 року Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолила компанію.

Найбільші інвестори OpenAI, серед яких Microsoft, вимагали повернути Сема Альтмана на посаді генерального директора після несподіваного рішення ради директорів звільнити його.

20 листопада стало відомо, що колишній СЕО OpenAI Сем Альтман і президент компанії Грег Брокман разом приєднаються до Microsoft, де очолять нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту.

Згодом Альтман повернувся на посаду СЕО компанії.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідує, чи були введені в оману інвестори OpenAI під час кадрового перевороту минулого року, коли гендиректор Сем Альтман тимчасово був усунутий з посади.



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