SEC перевіряє, чи були введені в оману інвестори під час кадрового перевороту в OpenAI – WSJ

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідує, чи були введені в оману інвестори OpenAI під час кадрового перевороту минулого року, коли гендиректор Сем Альтман тимчасово був усунутий з посади.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що SEC також ретельно вивчає внутрішні комунікації генерального директора OpenAI Сема Альтмана після того, як минулого року рада директорів тимчасово відсторонила його від посади за нібито недостатню відвертість

"Регулятор, про розслідування якого раніше не повідомлялося, шукає внутрішні записи у нинішніх і колишніх посадових осіб і директорів OpenAI, і в грудні надіслав повістку до суду та попросила високопосадовців OpenAI зберегти внутрішні документи..

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Це сталося після того, як у листопаді рада директорів OpenAI прийняла рішення звільнити Альтмана з посади генерального директора і виключити його зі складу правління. Тоді директори заявили, що Альтман не був "послідовно відвертим у своїх комунікаціях", але не уточнили, що саме мали на увазі", - пише газета з посиланням на джерела.

Альтман повернувся на посаду генерального директора менш ніж через два тижні в рамках угоди, яка також передбачала оновлення ради директорів, до якої він не увійшов.

Деякі джерела, знайомі з розслідуванням, описали його як передбачувану відповідь на претензії колишньої ради директорів OpenAI у заяві в листогпаді. Зазначається, що щоб повернутись до роботи, Альтман, серед інших умов, погодився на внутрішнє розслідування.

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"Перевірка SEC додалась до зростаючого списку урядових і юридичних проблем, з якими стикається OpenAI, відображаючи інтенсивну глобальну перевірку ділових практик компанії та її впливу на світ. Вона також показує, як компанія все ще справляється з наслідками невдалої спроби відсторонення Альтмана минулого року", - додає WSJ.

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Нагадаємо:

У листопаді 2023 року Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолила компанію.

Найбільші інвестори OpenAI, серед яких Microsoft, вимагали повернути Сема Альтмана на посаді генерального директора після несподіваного рішення ради директорів звільнити його.

20 листопада стало відомо, що колишній СЕО OpenAI Сем Альтман і президент компанії Грег Брокман разом приєднаються до Microsoft, де очолять нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту.

Згодом Альтман повернувся на посаду СЕО компанії.

Економічна правда