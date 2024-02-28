Новини 28 лютого: Україна потребує $3 млрд від партнерів щомісяця, чи дійсно обговорюється закриття кордону з Польщею

Про кордон. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна та Польща обговорюють тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі.

У свою чергу віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков відкинув цю інформацію.

Про фінанси. Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

Про корупцію в УЗ. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексголові "Укрзалізниці" Євгену Кравцову у справі про незаконне заволодіння понад 11 млн грн коштів компанії.

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Про Коломойського. Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.

Про Дегтярівський шляхопровід у Києві. Журналісти виявили завищені у кілька разів ціни на будматеріали у кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві, загальна вартість якої становить 920 мільйонів гривень.

Ексклюзиви ЕП

Війна допомагає. Чи справді зарплати виходять з тіні та яка їх частка?

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Обсяги сплати ПДФО з початку великої війни зростали швидше, ніж до цього, і це в умовах безпрецедентного падіння економіки. Влада каже про "відбілювання зарплат", але чи так це?

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника: хто має право на виплати та як отримати

Хто може отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який розмір такої виплати та як подати заяву.