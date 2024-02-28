"Ціни завищені в 2-3 рази": у реконструкції Дегтярівського шляхопроводу за мільярд виявили махінації

Журналісти виявили завищені у кілька разів ціни на будматеріали у кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві, загальна вартість якої становить 920 мільйонів гривень.

Про це йдеться у матеріалі проекта "Наші гроші".

"У кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві за 920 млн знайшлися завищені ціни будматеріалів: "Ростдорстрой" сам собі намалював найвищу ціну асфальту в Україні, арматура вдвадорога, спеціальна смола – втричі дорожче від Польщі", - пише проєкт.

ТОВ "Ростдорстрой", яке виграло тендер на реконструкцію, заклало у кошторис:

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Поліуретанову смолу Sika Icosit KC 340/45 по 2 841 грн/кг, що у 2,5 раза дорожче, ніж в Польщі (відведено 155 млн гривень).

Асфальт по 7 195 грн/т, що на 20% вище, ніж в інших регіонах України (відведено 115 млн гривень).

Арматурну сталь по 63 435 грн/т, що на 42% дорожче, ніж у "Київавтодору" (відведено 29 млн гривень).

Пісок по 585 грн/куб. м, що на 27% дорожче, ніж пропонували постачальники (відведено 13 млн гривень).

Щебенево-піщану суміш С5 по 1 088 грн/куб. м, що на 43% дорожче, ніж пропонували раніше постачальники (відведено 7 млн гривень).

За даними системи "E-Data", станом на кінець лютого 2024 року "Київавтодор" заплатив за цей міст "Ростдорстрою" 313 млн грн.

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